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Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! Dünya Zelenskiy-Biden görüşmesine kilitlendi, Rusya 'Öncelikli hedefimiz olur' demişti

21.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye bugün bir ziyaret gerçekleştirecek. Dünyanın yakından takip edeceği görüşmede savaşın seyrini değiştirecek 2 milyar dolarlık yeni bir güvenlik destek paketi açıklanacak. Paketin içinde patriot hava savunma sistemleri de bulunuyor. Rusya, hava savunma sistemlerinin verilmesi durumunda öncelikli hedeflerinin patriotlar olacağını açıklamıştı.

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! Dünya Zelenskiy-Biden görüşmesine kilitlendi, Rusya 'Öncelikli hedefimiz olur' demişti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Savaşta yeni gelişmeler de yaşanıyor. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'de Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek. Dünyanın yakından takip edeceği görüşmede Ukrayna'ya yönelik 2 milyar dolarlık yeni bir güvenlik destek paketinin de açıklanması bekleniyor. Paket içerisinde patriot hava savunma sistemi de yer alıyor.

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KONGRE ÜYELERİNE HİTAP EDECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesinin Ukrayna'ya olan kalıcı taahhüdünü vurgulamak için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i başkent Washington'a davet ettiğini bildirdi.

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"Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'i bugün, 21 Aralık'ta, Beyaz Saray'da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullanan Jean-Pierre, Kongre'deki iki partinin de Ukrayna'ya olan desteklerinin vurgulanması bakımından Zelenskiy'nin ortak bir oturumda Kongre üyelerine hitap edeceğini belirtti.

"Bundan 300 gün önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız bir saldırı başlattığını" kaydeden Jean-Pierre, buna mukabil egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunan Ukraynalıları desteklemek için Başkan Biden'ın uluslararası aktörleri bir araya getirdiğini ifade etti.

ABD'DEN YENİ GÜVENLİK YARDIM PAKETİ

Jean-Pierre ayrıca Biden'ın, Ukrayna'nın kendini savunmasına destek olmak için ABD'nin yeni bir güvenlik yardım paketi açıklayacağını belirtti. Açıklamada, "Bu ziyaret ekonomik, insani ve askeri yardım dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlı taahhüdünün altını çizecek." ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA PATRIOT DESTEĞİ

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir üst düzey yetkili de ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray yetkililerinin uzun süredir Zelenskiy'i ABD'de ağırlamak istediklerini belirten yetkili, Zelenskiy'nin çarşamba günü akşam saatlerinde ABD'de birkaç saat geçirdikten sonra ülkesine döneceğini bildirdi.

"Yarın Rusya'nın komşusunu haritadan silmek ve Ukrayna halkını Rus egemenliğine tabi kılmak amacıyla topyekun bir saldırıyla Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin 300. günü." ifadesini kullanan yetkili, ABD'in Ukrayna'ya stratejik desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Bu kapsamda Başkan Biden'ın, Ukrayna için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni bir güvenlik destek paketi açıklayacağını belirten yetkili, "Bu paket, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırılarına karşın Ukrayna halkının savunması için kritik öneme sahip patriot füze savunma sistemi bataryalarını da içerecek." dedi.

ABD'li üst düzey yetkili, bu bataryaların nasıl kullanılacağına dair Ukraynalı askerleri üçüncü bir ülkede eğiteceklerini ifade ederek aynı zamanda İHA'lar ve çeşitli askeri ekipmanlarla da bu ülkeye yardımlarının devam edeceğini anlattı.

UKRAYNA'YA EK FİNANSMAN DESTEĞİ

Üst düzey yetkili ayrıca Kongre bünyesinde 2023 yılı için Ukrayna'ya destek bağlamında ek bir finansman paketi çalışmalarına başlanacağına işaret ederek, "Ukrayna için her iki partinin de desteğiyle, 40 milyar dolardan fazla bir ek finansman desteği sağlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından Zelenskiy'nin uçağına yönelik olası bir saldırı gerçekleştirilmesi ihtimaline ilişkin soruya ise ABD'li yetkili, şu yanıtı verdi:

"Belli güvenlik parametrelerinin sağlanması karşılığında ülkesinden ayrılıp kısa bir süre için ABD'ye gelmek tabii ki nihayetinde onun vereceği bir karardı. Bu güvenlik parametrelerinin sağlanması ve neye ihtiyacı olduğuna dair bilgileri aldık ve ona göre adımlar attık."

Kaynak: AA

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