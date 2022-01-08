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  4. SON DAKİKA | Resmî Gazete'de yayımlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı değişti! Nazif Yılmaz kimdir?

SON DAKİKA | Resmî Gazete'de yayımlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı değişti! Nazif Yılmaz kimdir?

08.01.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı değişti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. Peki, Nazif Yılmaz kimdir? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Resmî Gazete'de yayımlandı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı değişti! Nazif Yılmaz kimdir?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı değişti. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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NAZİF YILMAZ KİMDİR?

Dr. Nazif Yılmaz, 1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

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resmi gazete Milli Eğitim Bakanlığı
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