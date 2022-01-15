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Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu

15.01.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri belirledi. Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında, seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu. Buna göre, 24 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip. İşte o partiler...

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan karara göre seçime katılacak olan partilerin isimleri belli oldu. YSK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” ile 2820 sayılı “Siyasi Partiler Kanunu”nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak’tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

İŞTE SEÇİME KATILACAK PARTİLER

Yayımlanan bu kararda siyasi partiler şu şekilde oluştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi. (İHA)

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