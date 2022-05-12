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Son dakika: Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

12.05.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti. 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Öte yandan kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Resmi Gazete yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti

Son dakika haberi... Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte bazı valilerin görev yerleri değişti. 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. İşte valisi değişen iller...

Yeni kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a vali oldu."

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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