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  4. Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.05.2024 12:38
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta gazetecilerle Roma seyahati gündem olmuştu. Kamuoyunda uzunca süren tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Kabine toplantısının ardından İmamoğlu'nu eleştirmişti. İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek cümlelik yanıt verdi.

Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'nin gazetecilerle birlikte düzenlediği Roma seyahatini eleştirmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi.

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ERDOĞAN: MASUM OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu geziyle ilgili, "Kimse kusura bakmasın belediyelerin görevi kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz. Aile müessesesiyle bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Nesli ifsat edici girişimlere de müsamahayla yaklaşmayacağız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım, fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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İMAMOĞLU'NDAN TEK CÜMLELİK YANIT

İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün, Beykoz, Kartal, Kadıköy, Silivri, Kağıthane, Bakırköy ve Eyüpsultan'a yapılan parkların açılışını toplu olarak gerçekleştirdi. Açılışın ardından bir gazeteci Erdoğan'ın Roma eleştirisini hatırlattı. İmamoğlu gazetecinin sorusuna, "Ekonomiyle uğraşsın" diyerek yanıt verdi.

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NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafileyle gitmiş, hem gezi hem de gezi sırasında kalınan lüks otel ve harcamalar kamuoyunda tepki çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Roma Recep Tayyip Erdoğan
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