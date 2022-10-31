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  4. Son dakika: Rusya askıya aldığını duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' için ilk yorum: Gayretimizi sürdüreceğiz

Son dakika: Rusya askıya aldığını duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' için ilk yorum: Gayretimizi sürdüreceğiz

31.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’nde açıklamalar yaptı. Erdoğan, Rusya'nın askıya aldığı tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili "Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Son dakika: Rusya askıya aldığını duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' için ilk yorum: Gayretimizi sürdüreceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ödül töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken dikkat çeken mesajlar verdi.

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"İMTİHANIMIZI ALNIMIZIN AKIYLA VERDİK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığımız Türkiye Yüzyılı'nı ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz.

  • Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamız gibi Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı da bu doğrultuda atılacak adımların en önemli zemini olarak görüyoruz.

  • Gelişmiş diye tarif edilen ülkeler sağlıkta da belli bir gelir seviyesinin üstündeki vatandaşlara yüksek kalitede hizmet veriyor. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakımevlerinden vahim durumlarla karşılaştık. Az gelişmiş diye tarif edilen ülkelerdeki içler acısı durumu anlatmaya bile gerek duymuyorum. Türkiye olarak salgınla imtihanımızı sunduğumuz sağlık hizmetleriyle ve gönderdiğimiz tıbbi destekle alnımızın akıyla verdik. Salgının ilk günlerinden itibaren ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik.

TAHIL KORİDORU MESAJI: HİZMET İÇİN GAYRETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

  • Dünya buğday üretiminin yaklaşık 3'te 1'i Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

  • TURKOVAC aşımızla dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

  • Amacımız Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye markasıyla zirveye çıkarmaktır.

  • Türkiye'nin bu önemli değeri adına düzenlediğimiz ödülleri yeni Aziz Sancarların yetişmesine bir hizmet olarak görüyorum. Gönüllerde taht kuran Aziz Sancar hocamıza bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.
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