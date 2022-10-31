Son dakika: Rusya askıya aldığını duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' için ilk yorum: Gayretimizi sürdüreceğiz

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığımız Türkiye Yüzyılı'nı ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamız gibi Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı da bu doğrultuda atılacak adımların en önemli zemini olarak görüyoruz.