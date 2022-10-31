Son dakika: Rusya askıya aldığını duyurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' için ilk yorum: Gayretimizi sürdüreceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ödül töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken dikkat çeken mesajlar verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığımız Türkiye Yüzyılı'nı ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz.
Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamız gibi Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı da bu doğrultuda atılacak adımların en önemli zemini olarak görüyoruz.
Dünya buğday üretiminin yaklaşık 3'te 1'i Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
TURKOVAC aşımızla dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik.
Amacımız Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye markasıyla zirveye çıkarmaktır.