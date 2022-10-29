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Son dakika: Rusya tahıl koridoru anlaşmasına katılımını durdurdu

29.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına katılımını durdurduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’in bugün “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtildi.

Son dakika: Rusya tahıl koridoru anlaşmasına katılımını durdurdu

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, tahıl koridoru anlaşmasına katılımını durdurdu. Rusya'nın önde gelen haber ajanslarından Tass'ın Rus yetkililere dayandırdığı habere göre Rusya kısa süre önce, önümüzdeki 4 ayda yoksul ülkelere 500 bin tona kadar tahıl tedarik etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’in bugün “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtildi.

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Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya tahıl

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