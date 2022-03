SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında gelen görüntüler korkutmuştu! Flaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracak

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 6. gün geride kalıyor. Sabah saatlerinde çatışmalar şiddetlenirken, Harkov kentindeki belediye binasına atılan bombanın görüntüleri tüm dünyayı dehşete düşürdü. Kiev'e doğru ilerleyen Rus ordusunun 65 kilometreyi bulan konvoyu havadan görüntülenirken, ortaya atılan bir iddia ise endişeyi daha da artırdı. Yabancı basın Rusya'nın bu gece büyük bir saldırı başlatacağını yazdı.

SON DAKİKA : UKRAYNA DİRENİŞİ, RUS ORDUSUNU YAVAŞLATTI AMA...

ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Rusya’nın Ukrayna harekatını inceledi. İşgalin ilk altı gününü değerlendiren analistler, Ukrayna’nın sert direnişiyle karşılaşan Rusya’nın birliklerini tahkim etme ihtiyacı duyduğunu, bunun da Rus ilerleyişini yavaşlattığını yazdı.

Analistler Kiev’deki savunmanın güçlü olduğunu, takviye birlikler bekleyen Rusya’nın da bu bölgede sınırlı faaliyet gösterdiğini aktardı.

Öte yandan önümüzdeki saatlerde Kiev’e yönelik saldırıların artması bekleniyor.

"RUSYA, KİEV'İ KUŞATABİLİR"

Analistler Rusya’nın bu bölgeye daha fazla güç göndermesi durumunda Ukrayna kuvvetlerinin kentin kuşatılmasına engel olamayabileceğini fakat Rusya’nın başkenti ele geçirmesini son derece yüksek maliyetli ve hatta imkansız hâle getirebileceğini düşünüyor.

HARKOV'A YOĞUN SALDIRI

Rusya son iki günde Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan Harkov’a yönelik saldırılarını da artırdı. Rus birlikleri kente toplar ve roketlerle de saldırıyor. Bu daha fazla sivil ölümüne yol açıyor. Ukraynalı yetkililer kentte onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

'TERMOBARİK BOMBA' İDDİASI

Rusya bir termobarik bomba kullanmakla da suçlandı. BBC bu iddiayı henüz doğrulatamadı. Ukrayna’nın güneyindeki Rus ilerleyişi de son günlerde yavaşladı.

Analistler bunun, Rusya’nın Maruipol kentini nihai bir şekilde ele geçirmek için takviye kuvvet beklemesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

"RUSYA, BU GECE ÇOK SERT SALDIRACAK"

65 kilometrelik Rus ordusunun konvoyu başkent Kiev'in 20 kilometre yakınana kadar gelirken, yabancı basında yer alan haberlere göre Moskova, bu gece için yeni bir saldırı planlıyor.

UKRAYNA ORDUSU: RUS GÜÇLERİ TEKRAR TOPLANIYOR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer önemli şehirlerini kuşatmak ve kontrollerine almak için Rus güçlerinin son 24 saattir tekrar gruplandığını ve zırhlı araçlar ile ağır silahları bir araya topladığını duyurdu.