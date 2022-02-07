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Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda kişi tutuklandı

07.02.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda kişi tutuklandı

İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16’sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmiş, 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif olması nedeniyle hastanede karantinaya alınmıştı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K., Ali Y., Burak O., Fatih K., Gökhan K., Kadir Y., Kerem Ö. ve Uğur Can B., kamera izleme ve görüntü inceleme tutanağı içeriği, telefon inceleme tutanağı içeriği, baz sinyal bilgilerine ilişkin yapılan tespitler, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması değerlendirilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan A., İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet Sedat S. ve Rasim Türker K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. (İHA)

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