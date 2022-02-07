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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Mahmutyazıcıoğlu'nun katilinin ifadesi akıllara durgunluk verdi

07.02.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul'da sahibi olduğu restoranda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil hala yakalanamadı. Ali Yasak ve Kadir Yasak kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Türkiye'yi sarsan cinayette 'beş dakika' detayı dikkat çekti.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltılar devam ediyor. Katillerin cinayet silahını Yeşilköy sahildeki kayalıklara attığı belirlendi. Katil zanlılarından Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 'BEŞ DAKİKA' DETAYI

Kadir Yasak, ifadesinde o restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini içeriye girdikten sonra konuşmak istediğini fakat 'beş dakika' bekleyin dedikten sonra öfkelendiklerini dile getirdi.

Kadir Yasak itirafı sırasında adeta kendini aklamaya çalıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yedi el ateş açan Kadir Yasak 'Bacaklarına ateş ettim, öldürme kastım yoktu' dedi.

ECE ERKEN 'KATİLLERİ YAKALAYIN' DEMİŞTİ

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili sosyal medyadan yardım istemişti. 'Seccad Yeşil hala dışarıda lütfen artık bu katili yakalayın' diye paylaşım yapan Ece Erken, eşini kaybettikten sonra verdiği röportajda konuşmakta güçlük çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
5 dakika beklemek zorunuza gitti,şimdi 30 sene beklersiniz mapusta
kim demiş 30 sene hakim iyi halden serbest bırakacak. bizdeki kanun saçmalığı dünyanın hiç bir yerinde yok
Yuva yıkanın yuvası olmuyor işte
ya ne alakası var sen yanımda mıydın yuva yıkarken neler yaşandığına sahitmiydin yarın sizin başınıza gelmeyeceği ne malum büyük konusmayın şimdi adam öldü keyifli bir durummu işkenceyle öldü vuruldu yok oldu ya Allah'ım sen büyüksün ya iyi insanlar neden ölür anlamıyorum
kanunlar zayıf

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