Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Mahmutyazıcıoğlu'nun katilinin ifadesi akıllara durgunluk verdi

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltılar devam ediyor. Katillerin cinayet silahını Yeşilköy sahildeki kayalıklara attığı belirlendi. Katil zanlılarından Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 'BEŞ DAKİKA' DETAYI

Kadir Yasak, ifadesinde o restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini içeriye girdikten sonra konuşmak istediğini fakat 'beş dakika' bekleyin dedikten sonra öfkelendiklerini dile getirdi.

Kadir Yasak itirafı sırasında adeta kendini aklamaya çalıştı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yedi el ateş açan Kadir Yasak 'Bacaklarına ateş ettim, öldürme kastım yoktu' dedi.

ECE ERKEN 'KATİLLERİ YAKALAYIN' DEMİŞTİ

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili sosyal medyadan yardım istemişti. 'Seccad Yeşil hala dışarıda lütfen artık bu katili yakalayın' diye paylaşım yapan Ece Erken, eşini kaybettikten sonra verdiği röportajda konuşmakta güçlük çekmişti.



