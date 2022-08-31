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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandığını duyurdu! 'Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım'

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandığını duyurdu! 'Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım'

31.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandığını duyurdu! 'Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım."


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