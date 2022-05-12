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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Çok yakında" diyerek duyurdu! Meclis gündemine alınacak

12.05.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine alınacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Çok yakında" diyerek duyurdu! Meclis gündemine alınacak

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanları ile yeni düzenlemelerin çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınacağını bildirdi.

"ÇOK YAKINDA MECLİS GÜNDEMİNE ALINACAK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak." dedi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirerek, bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından yapılacak olan yeni düzenlemeleri paylaştı:

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı 3 başlık şu şekilde:

1- Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak.

2- Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak.

3- 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak.

Bakan Koca, paylaşımının devamında, "Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Müjdeleri ile başlayan süreç, Milli İradeyi temsil eden Meclis’te kısa zamanda karşılığını bulacak." ifadelerini kullandı.

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