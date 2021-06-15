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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı son 24 saatte uygulanan aşı miktarını açıkladı

15.06.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde son 24 saatte uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı. Açıklanan 1 milyon 118 bin 160 aşı miktarıyla yeni bir rekora imza atıldı. 1 milyon hedefinin aşılması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı son 24 saatte uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

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İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: HATİCE KARDEŞİM GÜNÜN KAHRAMANI OLDUĞUNUN FARKINDA MISIN?

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerini kullandı.


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