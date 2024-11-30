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  4. SON DAKİKA | Şam'da darbe girişimi iddiası! Çatışmalar yaşanıyor! Suriye Devlet Televizyonu yayını kesildi

SON DAKİKA | Şam'da darbe girişimi iddiası! Çatışmalar yaşanıyor! Suriye Devlet Televizyonu yayını kesildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
30.11.2024 22:02
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Son dakika haberi: Suriye'nin başkenti Şam'da sıcak saatler yaşanıyor. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayınının kesildiği ve darbe girişiminde bulunulduğu iddia ediliyor. Esad'a bağlı güçlerin de birbiriyle çatıştığı bildiriliyor. Diğer yandan Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezinin de yaklaşık 8 kilometre yakınına ulaştı.

SON DAKİKA | Şam'da darbe girişimi iddiası! Çatışmalar yaşanıyor! Suriye Devlet Televizyonu yayını kesildi

Suriye'de yıllar sonra yeniden iç savaş patlak verirken başkent Şam'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şam'da Esad rejimine karşı darbe girişiminde bulunulduğu iddia ediliyor.

KAMU BİNALARINDAN ÇATIŞMA SESLERİ YÜKSELİYOR

Suriye Devlet Televizyonu'nun da yayınının kesildiği belirtiliyor. Şam'da kamu binalarından çatışma seslerinin geldiği belirtiliyor.

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SİLAHLI GRUPLAR HAMA MERKEZİNE YAKLAŞTI

Suriye'de dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Silahlı gruplar, Halep'in doğusundaki Tadif beldesinde rejime ait bazı tankları ele geçirdi.

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Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Esad rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı.

Esad rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.

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Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

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Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.

Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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IRAK SURİYE SINIRINI KAPATTI

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.
Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

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27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

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Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam
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