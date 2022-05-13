HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Savaşın başından bu yana ABD ve Rusya'dan ilk temas! Ateşkes çağrısı yapıldı

Son dakika: Savaşın başından bu yana ABD ve Rusya'dan ilk temas! Ateşkes çağrısı yapıldı

13.05.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Şoygu'yla telefonda görüştü ve ateşkes çağrısı yaptı. Austin, iletişim kanallarının açık olmasının önemine değindi.

Son dakika: Savaşın başından bu yana ABD ve Rusya'dan ilk temas! Ateşkes çağrısı yapıldı

Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında. Bugün ABD ve Rusya arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Gelen bilgilere göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü. Görüşmede Austin, Ukrayna'da acil ateşkes çağrısı yaptı, iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yaptı.

İNGİLTERE'DEN PUTİN'İN YAKIN ÇEVRESİNE YAPTIRIM

Öte yandan İngiltere hükümeti, Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle bugün Rusya'ya yeni yaptırım kararı alındığını duyurdu. İngiltere'nin son yaptırımlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi ve kuzenleri de dahil olmak üzere Putin'in finans ağını hedef aldığı belirtildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Putin'in yakın çevresindeki aile üyelerini ve finansörlerini izole ederken, Ukrayna'ya yönelik anlamsız işgalini sürdüren Putin üzerindeki baskıyı artırıyor" denildi.

'YAPTIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ'

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Putin'in lüks yaşamını destekleyen ve yakın çevresindeki gölgeli ağı ifşa ediyor ve hedefliyoruz. Ukrayna galip gelene kadar Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden herkese yaptırım uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yaptırım uygulananlar arasında Putin'in eski eşi Lyudmila Ocheretnaya, Putin'in kuzenleri Igor Putin, Roman Putin, Mihail Shelomov ve akrabası Mihail Putin'in yer aldığı belirtildi. Yaptırım uygulananlar arasında ayrıca Putin ile yakın bir ilişkisi olduğu iddia edilen ve özel Rus medya şirketi olan Ulusal Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Alina Kabaeva ve büyükannesi Anna Zatseplina, Putin'in yakın arkadaşı Alexander Plekhov ve Mikhail Klishin, Vladimir Kolbin, Viktor Khmarin, Yuri Shamalov'un yer aldığı belirtildi. İngiltere hükümeti, Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde hakkında yaptırım kararı aldığı kişilere varlık dondurması ve seyahat yasağı uyguluyor.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana İngiltere'nin net küresel değeri toplamda 117 milyar sterlinin üzerinde olan Rus oligarkların hedef alındığını belirterek, binden fazla kişiye ve 100 kuruma yaptırım uygulandığını açıkladı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülke yangın yeri! Politikacıların araçlarını nehre attılarÜlke yangın yeri! Politikacıların araçlarını nehre attılar
Kaftancıoğlu ilk kez konuştu! 'Mesele...'Kaftancıoğlu ilk kez konuştu! 'Mesele...'
Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İlginizi Çekebilir

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.