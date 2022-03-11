Son dakika! Savaştan sonra yeni tehlike! DSÖ'den Ukrayna'ya çağrı: Yok edin

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna 'ya başlattığı işgal harekatı 16'ıncü gününde devam ederken sıcak bölgede yeni gelişmeler de yaşanıyor. Gelen bilgilere göre birçok bölgede çatışmalar ve bombardımanlar sürerken başkent Kiev'de gece yarısı yeniden siren sesleri yükseldi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yeni bir hastalık riskine karşı DSÖ, Ukrayna'ya laboratuvarlarda bulunan yüksek risk altındaki patojenleri yok etmesi çağrısında bulundu.

18:22

DSÖ'DEN UKRAYNA'YA UYARI: PATOJENLERİ YOK EDİN

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle, Ukrayna'yı halk sağlığı laboratuvarlarında bulunan patojenleri imha etmesi konusunda uyardı. Ukrayna’da herhangi bir nedenle patojenlerin açığa çıkmasını önlemeye yardımcı olan güvenlik uygulamalarını teşvik etmek için birkaç yıldır halk sağlığı laboratuvarlarıyla işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, Ukrayna'daki Sağlık Bakanlığı'na ve diğer sorumlu kurumlara, olası sızıntıları önlemek için yüksek risk altındaki patojenleri yok etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Biyogüvenlik uzmanları, Ukrayna'da bulunan bu tesislerden herhangi birinin saldırılar sonucunda hasar görmesi durumunda, hastalığa neden olabilecek patojenlerin açığa çıkma ve yayılma riskinin olacağını belirtti.

Ukrayna'da Covid-19'da dahil olmak üzere hem hayvanları hem de insanları etkileyen tehlikeli hastalıkları araştıran ve ABD, Avrupa Birliği (AB) ve DSÖ tarafından desteklenen laboratuvarlar bulunuyor.