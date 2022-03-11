Son dakika! Savaştan sonra yeni tehlike! DSÖ'den Ukrayna'ya çağrı: Yok edin

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı 16'ıncü gününde devam ederken sıcak bölgede yeni gelişmeler de yaşanıyor. Gelen bilgilere göre birçok bölgede çatışmalar ve bombardımanlar sürerken başkent Kiev'de gece yarısı yeniden siren sesleri yükseldi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yeni bir hastalık riskine karşı DSÖ, Ukrayna'ya laboratuvarlarda bulunan yüksek risk altındaki patojenleri yok etmesi çağrısında bulundu.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan tüm gelişmeler...
18:22
Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle, Ukrayna'yı halk sağlığı laboratuvarlarında bulunan patojenleri imha etmesi konusunda uyardı. Ukrayna’da herhangi bir nedenle patojenlerin açığa çıkmasını önlemeye yardımcı olan güvenlik uygulamalarını teşvik etmek için birkaç yıldır halk sağlığı laboratuvarlarıyla işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, Ukrayna'daki Sağlık Bakanlığı'na ve diğer sorumlu kurumlara, olası sızıntıları önlemek için yüksek risk altındaki patojenleri yok etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Biyogüvenlik uzmanları, Ukrayna'da bulunan bu tesislerden herhangi birinin saldırılar sonucunda hasar görmesi durumunda, hastalığa neden olabilecek patojenlerin açığa çıkma ve yayılma riskinin olacağını belirtti.
Ukrayna'da Covid-19'da dahil olmak üzere hem hayvanları hem de insanları etkileyen tehlikeli hastalıkları araştıran ve ABD, Avrupa Birliği (AB) ve DSÖ tarafından desteklenen laboratuvarlar bulunuyor.
18:00
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'da birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar olduğunu söyledi.
17:40
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından Donbass’ta Rus mevzilerine roket atışı gerçekleştirildi.
17:15
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovych’in açıklamasına göre Rusya güçleri son 24 saatte Ukrayna içinde ilerleme kaydetmedi. Arestovych, Ukrayna ordusunun Kiev ve Harkiv’de Rus güçlerine karşı saldırılarda bulunduğunu da açıkladı.
17:00
Rusya’da, sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engellendi.
16:00
Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.
15:30
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya-Ukrayna savaşının, dünya genelinde gıda fiyatlarını artırarak milyonlarca kişinin açlık çekmesine yol açabileceğini bildirdi.
14.33
Rus lider Putin, iki ülke arasındaki görüşmelere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu ve "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişimler var. dedi. Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı toplantıda Putin, "Bizim taraftaki müzakerecilerin bana anlattığına göre, (görüşmelerde) olumlu yönde bazı değişimler var" dedi ve taraflar arasında "neredeyse her gün" görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.
11.55
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi.
11.32
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğini açıkladı ve Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi
11.28
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 57 uçak, 83 helikopter, 353 tank, 1165 zırhlı araç, 125 top, 58 roketatar sistemi ve 31 hava savunma sistemi imha edildi.
09.11
RIA haber ajansında yer alan ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın kaynak gösterildiği haberde, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin kuşatma altındaki Azak Denizi'nde limanı olan Mariupol kentinin kuzeyinde yer alan Volnovakha kentini ele geçirdiği ifade edildi.
08.34
Ukrayna'nın Devlet Acil Hizmetler Servisi, Dnipro kentine üç kez hava saldırısı düzenlendiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırıların bir apartmana ve çocuk yuvasına yakın gerçekleştirildiği ifade edildi.
07.10
Beyaz Saray, ülkedeki operasyonlarını durdurmaya karar veren Amerikan şirketlerin ve uluslararası şirketlerin varlıklarına el koymayı değerlendirebileceği ifade edilen Rusya'yı uyardı.
04.30
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı yeni görüntülere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 67 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağıldı. CNN'nin haberine göre dün yerel saat 11.37'de çekilen uydu görüntüleri, konvoyun bazı unsurlarının Ukrayna'nın Lubyanka yakınlarındaki ormanlara ve ağaçlık alanlara "yeniden konumlandırıldığını" gösteriyor. Antonov Hava Üssü'nün yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Lubyanka yakınlarında, Rus ordusuna ait araç ve silahların seyrek ağaçlık alanlarda siper aldığı görülüyor. Berestyanka'da, hava üssünün 16 kilometre batısında da bir dizi yakıt kamyonu ve ağaçların yakınındaki bir alana yerleştirilmiş birden fazla roketatar görülüyor. Ivankiv'in güneydoğusunda ise 67 kilometrelik konvoyun sonu ve karayolunda hala kamyonlar ve ekipman görülüyor.
01:48
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa'dan döndüğünü bildirdi.
00:10
Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi sürerken başkentte yeniden siren sesleri yükseliyor.
23:22
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Belarus’tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev’in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.
Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Kiev’in kuzeydoğusundan yaklaşan Rus kuvvetlerin ilerleyebildiklerini değerlendiriyoruz. Halen Gostomel yakınlarındalar ancak Kiev’e 5 kilometre daha yaklaştılar.” dedi. Yetkili, söz konusu kuvvetlerin Kiev’e yakınlığına ilişkin bir soruya ise "yaklaşık 15 kilometre kadar" uzakta oldukları yanıtı verdi.
Rus ordusunun doğudan da Kiev’e doğru iki paralel koldan ilerlediğini ve kentin 40 kilometre doğusuna geldiğini anlatan yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv’i tamamen çevrelediğini dile getirdi.
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