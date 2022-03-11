HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna istihbaratından çarpıcı rapor: Putin, Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor

Ukrayna istihbaratından çarpıcı rapor: Putin, Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor

11.03.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 16. gününde Ukrayna'dan tüm dünyayı tedirgin eden bir rapor yayınlandı. Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar!

Ukrayna istihbaratından çarpıcı rapor: Putin, Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 16. gününde devam ederken Ukrayna istihbaratından önemli bir rapor yayınlandı. Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırının, Rusların Ukrayna askeri ve Ukraynalı milliyetçi grupların kılığına girerek gerçekleştirilmesi emri verildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırı hatırlatılarak tüm dünyanın tehlike atlattığı ifade edildi.

"DÜNYA İÇİN FELAKET SONUÇLARI OLACAKTIR”

Putin’in dünyaya karşı nükleer kozunu kullandığı ifade edilen açıklamada, “Askeri operasyon ve doğrudan müzakerelerden istenilen sonucu elde edemeden Putin, Ukrayna’yı destekleyen dünya toplumuna karşı nükleer şantaj kozunu öne sürüyor. Buna rağmen Putin’in benzer eylemlerinin tüm dünya için felaket sonuçları olacaktır” denildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy'den sert çıkış! "Sadece öldürmek için geliyorlar"Zelenskiy'den sert çıkış! "Sadece öldürmek için geliyorlar"
Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...
Sırf bunu söylemek için cenazesine gitti, camiden çıkartıldıSırf bunu söylemek için cenazesine gitti, camiden çıkartıldı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar

Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar

Kucak dansından sonra 'Lolipop' bardağı taşıran son damla oldu

Kucak dansından sonra 'Lolipop' bardağı taşıran son damla oldu

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.