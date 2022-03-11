Son Dakika: Biden'dan önemli açıklamalar! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar...

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili açıklamalar yaptı. Biden, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya’nın ticaret statüsünü iptal edeceğini söyledi.

İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Putin'i hesap vermesi için sıkıştıracağız.

Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. ABD, Rusya'yla normal ticaret ilişkilerini iptal edecek. Rusya'dan pırlanta, alkol, deniz mahsulleri ithalatını yasaklıyoruz. Ticarette en çok kayrılan ülke statüsünden kaldırıyoruz.

Süper yatların, tatil evlerinin peşine düşeceğiz.

Moskova borsası açılamıyor, açarlarsa çökecek.

NATO-Rusya çatışması, 3. Dünya savaşı olur.

Ayrıntılar geliyor...



