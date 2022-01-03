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  4. Son Dakika: Savcının kapısına kafa atan sanıktan şaşırtan savunma! "Dikkat çekmek için yaptım"

Son Dakika: Savcının kapısına kafa atan sanıktan şaşırtan savunma! "Dikkat çekmek için yaptım"

03.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kayseri'de, ifade vermek için getirildiği adliyede savcının kapısına kafa atarak hasar veren Suriye uyruklu Ahmet R. (21), 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım, zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım" dedi.

Son Dakika: Savcının kapısına kafa atan sanıktan şaşırtan savunma! "Dikkat çekmek için yaptım"

Son dakika haberine göre olay, geçen yıl 12 Aralık'ta, Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi'nin 3'üncü katındaki savcılık koridorunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ahmet R., ifadesinin alınması için polis nezaretinde savcılığa getirildi. Dışarıda beklediği sırada savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Ahmet R. hakkında tutanak tutuldu. Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı.

'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KAFA ATTIM'

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmet R. hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen Ahmet R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım, zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım" dedi.

Hakim, sanık Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Hakim, sanığın daha önceki sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.

DHA

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Kayseri
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