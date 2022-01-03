Son Dakika: 7 kişi hayatını kaybetmişti! Katliam gibi kazada aracın hız kadranı, 170'te takılı kalmış

Son dakika haberine göre kaza, yeni yılın ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün (47) kullandığı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19) Ergün, Ceyda Uğurlu (22) ile torunu Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri, incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal'ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal'ın kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği belirlendi. Bal'ın kullandığı aracın hız kadranının da 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.

BAHÇE İÇİN ALDI, MEZARLARINDA KULLANILDI

Öte yandan eşi Semiha ile birlikte pazarcılık yapan İbrahim Ergün'ün, kazanın meydana geldiği gece kent merkezindeki kızları Cennet'e gitmek için yola çıktıları belirtildi. Aileden geri 1 ay önce kızları Rumeysa'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı. İbrahim Ergün'ün ayrıca bahçe düzenlemesi için kısa süre önce aldığı briketlerin yakınları tarafından aile üyelerinin mezarlarında kullanıldığı öğrenildi.

Nuri Bal'ın cenazesi, bugün Yeşilova beldesinde toprağa verilecek.

DHA



