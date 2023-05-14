SON DAKİKA SEÇİM HABERLERİ| Türkiye, 14 Mayıs seçim sonuçlarına odaklandı! Ankara'da Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı, Oğan mı önde? İşte Ankara'da seçimin ilk sonuçları....

Son dakika: Ankara'da 14 Mayıs seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte seçimleri Ankara'da hangi adayın önde götürdüğü merak ediliyor. Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Sinan Oğan mı önde? İşte Ankara'da 14 Mayıs seçiminin ilk sonuçları...

SON DAKİKA: ANKARA'DA HANGİ ADAY ÖNDE? iŞTE İLK SONUÇLAR

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Türkiye'nin merakla sonucunu beklediği seçimde 60 milyondan fazla vatandaş Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihini yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçime sayılı günler kala adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

İlk sandıklar açılmaya ve seçim sonuçları gelmeye başladı. Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Sinan Oğan mı önde? İşte Ankara'da 14 Mayıs seçiminin ilk sonuçları...

AA'nın ilk verilerine göre;

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,06

Cumhur İttifakı adayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55,80

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 6,61

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 0,52

AK Parti: Yüzde 46,20

MHP: Yüzde 15,99

CHP: Yüzde 15,29

İYİ Parti: Yüzde 11,63

ANKA'nın verilene göre;

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 37,57

Cumhur İttifakı adayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: 57,33

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 4,62

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 0,47

AK Parti: Yüzde 32,61

İYİ Parti: Yüzde 14,15

CHP: Yüzde 13,34

MHP: Yüzde 12,03

YSP: Yüzde 0,41



