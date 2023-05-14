HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA SEÇİM HABERLERİ| Türkiye, 14 Mayıs seçim sonuçlarına odaklandı! Ankara'da Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı, Oğan mı önde? İşte Ankara'da seçimin ilk sonuçları....

SON DAKİKA SEÇİM HABERLERİ| Türkiye, 14 Mayıs seçim sonuçlarına odaklandı! Ankara'da Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı, Oğan mı önde? İşte Ankara'da seçimin ilk sonuçları....

14.05.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika seçim haberleri: Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Milyonlarca kişi Ankara'da hangi adayın önde gittiğini merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimde ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte 14 Mayıs seçimlerinin Ankara'daki ilk sonuçları...

SON DAKİKA SEÇİM HABERLERİ| Türkiye, 14 Mayıs seçim sonuçlarına odaklandı! Ankara'da Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı, Oğan mı önde? İşte Ankara'da seçimin ilk sonuçları....

Son dakika: Ankara'da 14 Mayıs seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte seçimleri Ankara'da hangi adayın önde götürdüğü merak ediliyor. Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Sinan Oğan mı önde? İşte Ankara'da 14 Mayıs seçiminin ilk sonuçları...

1

SON DAKİKA: ANKARA'DA HANGİ ADAY ÖNDE? iŞTE İLK SONUÇLAR

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Türkiye'nin merakla sonucunu beklediği seçimde 60 milyondan fazla vatandaş Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihini yaptı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçime sayılı günler kala adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

İlk sandıklar açılmaya ve seçim sonuçları gelmeye başladı. Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Sinan Oğan mı önde? İşte Ankara'da 14 Mayıs seçiminin ilk sonuçları...

AA'nın ilk verilerine göre;

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,06

Cumhur İttifakı adayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55,80

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 6,61

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 0,52

AK Parti: Yüzde 46,20

MHP: Yüzde 15,99

CHP: Yüzde 15,29

İYİ Parti: Yüzde 11,63

ANKA'nın verilene göre;

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 37,57

Cumhur İttifakı adayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: 57,33

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 4,62

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 0,47

AK Parti: Yüzde 32,61

İYİ Parti: Yüzde 14,15

CHP: Yüzde 13,34

MHP: Yüzde 12,03

YSP: Yüzde 0,41


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?
Fotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybettiFotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybetti
YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacakYSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları Ankara

En Çok Okunan Haberler

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Tüm Türkiye sandık başında! Siyasi isimler oylarını kullandı

Tüm Türkiye sandık başında! Siyasi isimler oylarını kullandı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

F.Bahçe'de kale artık onun! Altay'ın yerine geliyor... 'Menajeriyle el sıkıştılar'

F.Bahçe'de kale artık onun! Altay'ın yerine geliyor... 'Menajeriyle el sıkıştılar'

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

İlginizi Çekebilir

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.