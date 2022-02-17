Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Gökçek'in savcılıktaki ifadesinde "Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm. Buna sinirlenerek atlayıp Giresun'a geldim. Kendisi ile konuşmak istedim. Tartıştık, bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi. Ancak ailenin ifadelerine yansıyan olaya göre Gökçek, aslında Sıla'yı şikayetinden vazgeçmediği için öldürdü öğrenildi.

TELEFONDAKİ UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI AİLE GÖRDÜ

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ile Sıla'nın annesi Asiye Şentürk ve halası Hayriye Ö. ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Şu an işsiz olan ancak daha önce CNC uzmanı olarak Ankara'da bir firmada çalıştığı öğrenilen 10 farklı suçtan poliste kaydı bulunan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. Sıla ile yüz yüze görüşen Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı bu sırada Hüseyin Can'ın cep telefonunda Sıla'nın ailesinin uygunsuz fotoğraflar görmesi üzerine Hüseyin Can'ı şikayet ettikleri belirlendi. Sıla ile zanlının Trabzon'a kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalanan Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Can Gökçek'in geçen Ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a iline geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu-Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi.



