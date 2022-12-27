SON DAKİKA | Tarih vererek duyurdu! Bakan Koca'dan SMA hastaları ve 'ilaç sıkıntısı'yla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada SMA Bilim Kurulu'nun Ocak ayı içinde toplanacağını belirtti. Piyasada bulunmayan ilaçlar ilgili Bakan Koca, önemli adımların atıldığını belirterek "Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde, az bulunan 950 ilaç sayısının şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

SMA BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, soru üzerine SMA Bilim Kurulu'nu ocak ayı içinde toplamayı planladıklarını söyleyerek, "Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta gruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇLAR: 3-4 HAFTA İÇİNDE NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

Bakan Koca, piyasada bulunamayan ilaçlara ilişkin de "Geçtiğimiz hafta önemli adımlar attık. İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde, az bulunan 950 ilaç sayısının şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"ANTİBİYOTİK TALEBİ ARTTI"

Bakan Koca, antibiyotiklerle ilgili de genel talep artışı olduğuna dikkat çekerek, "Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile müracaat eden hastaların yüzde 6,2'si yani yaklaşık 15 hastadan 1'i Covid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak Covid şeklinde" dedi.

(DHA)

