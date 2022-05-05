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Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Sessiz istila' eleştirilerine çok sert yanıt! 'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

05.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sosyal medyada Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili paylaşılan videoların arkasında büyükelçilikler olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, 'Sessiz istila' sözlerine de yanıt verdi. İsim vermeden 'Operasyon çocuklarının kim olduğunu deşifre ettik' diyen Süleyman Soylu, sert ifadeler kullandı.

Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Sessiz istila' eleştirilerine çok sert yanıt! 'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan canlı yayında sert ifadeler! Son dakika haberine göre Süleyman Soylu, göçmen karşıtı propaganda yapan hesapların deşifre edildiğini belirtti. Süleyman Soylu ayrıca 'Genel başkanlığı yapıyorsun. Suriye'den haberin yok. Gönderecekmiş, haydi gönder de görelim' dedi.

'Geçmiş dönemlerde yazdıkları göç politikalarından sonra bugün tükürdüklerini yalıyorlar. İftiraları hep birlikte konuşacağız. Eğer biz bunları konuşmazsak yalan üzerinden Türkiye'yi başka bir tabloya getirmek istiyorlar. Türkiye'ye karşı kimlerin harekete geçtiğini konuşacağız. Provakasyon yapıoyrlar. Afganistan'daki göçün nedeni biz miyiz? Suriye'deki savaşı biz mi başlattık? Bu göçle ilgili dünya ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Operasyon çocuklarını konuşacağız. Kimin hangi pozisyonu aldığını konuşacağız.'

'PARALI ASKERLERLE İNSANLARI ÖLDÜRÜYORLAR'

'Yoksulluk varsa, sağlığa, eğitime, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Bu insanlar nasıl bir hayat yaşayacaklar. İnsanları savaşın içine düşürmüşsünüz. Paralı askerlerinizle insanları öldürüyorsunuz. Yerin altını sömürmüşsünüz. Yetmemiş afyon üretip eroin üretmişsiniz. Dünyayı zehirlemişsiniz. Bunu biz yapmadık. Bunu papyon takan batılılar yaptı.

'KİMLERİN OPERASYON ÇOCUĞU OLDUĞUNU ÇÖZDÜK'

Bugün de bu operasyonlar içinde ABD var. Ne olursunuz, göçmenleri göndermeyin diyerek büyükelçiliklerinde operasyon yapanlar var. Hepsini çözdük. Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu çözdük.

AA-20220503-27760284-27760278-ICISLERI_BAKANI_SOYLU_IDLIBDE_BRIKET_EVLERIN_ANAHTAR_TESLIM_TORENINDE_KONUSTU

'HAYDİ HALEP'E GÖNDER DE GÖREYİM'

2023 seçimlerinde AK Partiyi zora düşürecek, Cumhur ittifakını zora düşürecek pozisyonu kovalıyorlar. Bir pozitif katkı yapmadan sorumsuz davranıyorlar. Gönderelim ölürlerse ölsünler. Haydi Halep'e gönder de göreyim. Esad ile anlaşacaklarmış. Kim gidecek? Herkes canından korkuyor.'

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