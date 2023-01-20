Son dakika: Tanju Özcan'dan 'adaylık' çıkışı! 6'lı masaya yazdığı mektubu okudu: Meydan okuyorum, göreve talibim

Son dakika haberi: Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündeme Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle
Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.
Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım.
Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek.
Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüşdünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan'ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz.