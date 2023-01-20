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  4. Son dakika: Tanju Özcan'dan 'adaylık' çıkışı! 6'lı masaya yazdığı mektubu okudu: Meydan okuyorum, göreve talibim

Son dakika: Tanju Özcan'dan 'adaylık' çıkışı! 6'lı masaya yazdığı mektubu okudu: Meydan okuyorum, göreve talibim

20.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Önemli açıklamalar yapacağım" diyerek bulunduğu sosyal medya paylaşımının ardından 6'lı masa liderlerine ayrı ayrı mektup yazdığını açıkladı. Mektubunu okuyan Özcan, "Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir" ifadelerine yer verdiği metninde "Erdoğan'a karşı, benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok" diye konuştu.

Son dakika: Tanju Özcan'dan 'adaylık' çıkışı! 6'lı masaya yazdığı mektubu okudu: Meydan okuyorum, göreve talibim

Son dakika haberi: Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündeme Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"BU MEKTUP GÖREVE TALİP OLMA VE MEYDAN OKUMA METNİDİR"

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle

  • Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.

  • 6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir.

"AK PARTİ VE MHP SEÇMEMİNDEN YOĞUN DESTEK ALDIM"

  • Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım.

  • Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir.

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  • Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek.

  • Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüşdünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan'ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz.

  • Ben Erdoğan'a meydan okuyorum.
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Tanju Özcan

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