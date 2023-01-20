Son dakika: Tanju Özcan'dan 'adaylık' çıkışı! 6'lı masaya yazdığı mektubu okudu: Meydan okuyorum, göreve talibim

Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek.