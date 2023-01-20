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14 Mayıs kararı sonrası adaylık için geri sayım başladı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle: Anadolu turuna çıkıyor

20.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere bugün 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna başlıyor. İBB Başkanı İmamoğlu, tur kapsamında ilk olarak bugün Kastamonu'da Daday Belediyesi'nin yapımına İBB'nin de katkı sağladığı pazar yeri açılışına katılacak.

14 Mayıs kararı sonrası adaylık için geri sayım başladı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle: Anadolu turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından kulisler hareketlendi. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz açıklanmazken, adaylık için ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'kardeş belediyelerin' açılış törenlerine katılmak için Anadolu turuna çıkacağı açıklandı.

İMAMOĞLU ANADOLU TURUNA ÇIKIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle birlikte hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere Anadolu'yu gezecek.

Bugün Kastamonu'dan başlayacak tur kapsamında İmamoğlu 15'ten fazla şehre gidecek.

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KARDEŞ BELEDİYELERİN AÇILIŞINA KATILACAK

İBB Başkanı bugün Kastamonu'da Daday Belediyesi'nin yapımına İBB'nin de katkı sağladığı pazar yeri açılışına katılacak.

Buradan Safranbolu'ya geçecek İmamoğlu burada da açılışlara katılacak.

İmamoğlu'nun Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari'ye gitmesi bekleniyor.

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