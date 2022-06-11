HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in 'doğum' videoları çok konuşulmuştu! O tıp merkeziyle ilgili flaş gelişme

Son dakika! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in 'doğum' videoları çok konuşulmuştu! O tıp merkeziyle ilgili flaş gelişme

11.06.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TikTok'ta çektiği videolarla tanınan ve uzun zamandır 'hamile' olduğunu iddia eden Mükremin Gezgin'in doğum videosu çekmesinin yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Alınan bilgilere göre 'Hamile Mükremin'in doğum videolarını çektiği Gaziosmanpaşa'da bulunan tıp merkezi ile ilgili Sağlık Bakanlığı harekte geçti ve hastanenin faaliyetlerini durdurarak mühürledi.

Son dakika! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in 'doğum' videoları çok konuşulmuştu! O tıp merkeziyle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberine göre bir tıp merkezinde doğum videosu çeken Mükremin Gezgin isimli TikTok fenomeninin paylaşımları sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Aylardır "hamile" olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz günlerde, Gaziosmanpaşa'da olduğu öne sürülen bir tıp merkezinde doğum temalı video çeken Gezgin'in o görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Kucağında bir bebekle görüntü de paylaşan Gezgin'in paylaşımları sonrası harekete geçildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığının da o videoların çekildiği tıp merkezini mühürlediği öğrenildi. İşte tüm gelişmeler...

TIP MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçildi. Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.

Sosyal medya Mükremin Gezgin'in doğum videosunu konuşuyor! "Hastane nasıl izin verdi?"Sosyal medya Mükremin Gezgin'in doğum videosunu konuşuyor! "Hastane nasıl izin verdi?"

jhv

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.

Untitled-1

ÇEKİMLER LAZER ODASINDA YAPILDI

Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.

Bergüzar Korel doğum videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin’e ateş püskürdü: Yettiniz artıkBergüzar Korel doğum videosuyla gündem olan Mükremin Gezgin’e ateş püskürdü: Yettiniz artık

MÜDÜRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. C.Ö; 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini, denetim saatinde olaydan haberdar olduğu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti. Denetimin ardından Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği tıp merkezinin faaliyetleri durdurdu.

0x0-hamile-mukremin-temali-tiktok-rezaletinde-son-dakika-bakanlik-acikladi-1654889461205

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kararda şöyle denildi: "15 Şubat 2008 tarih ve 267788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği'nin 37/2 maddesi kapsamında (Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.) Tıp Merkezi'nin tamamının mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulması hususunu uygundur"

0x0-hamile-mukremin-temali-tiktok-rezaletinde-son-dakika-bakanlik-acikladi-1654889462461

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabaha karşı korkutan depremSabaha karşı korkutan deprem
'Biz din adamıyız, masanın arkasında anlat''Biz din adamıyız, masanın arkasında anlat'
Kaybolan helikopterdeki Türklerin kimlikleri belli olduKaybolan helikopterdeki Türklerin kimlikleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Boyalı ilk fotoğraf geldi

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Boyalı ilk fotoğraf geldi

'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.