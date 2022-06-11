Son dakika! TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in 'doğum' videoları çok konuşulmuştu! O tıp merkeziyle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberine göre bir tıp merkezinde doğum videosu çeken Mükremin Gezgin isimli TikTok fenomeninin paylaşımları sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Aylardır "hamile" olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz günlerde, Gaziosmanpaşa'da olduğu öne sürülen bir tıp merkezinde doğum temalı video çeken Gezgin'in o görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Kucağında bir bebekle görüntü de paylaşan Gezgin'in paylaşımları sonrası harekete geçildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığının da o videoların çekildiği tıp merkezini mühürlediği öğrenildi. İşte tüm gelişmeler...

TIP MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçildi. Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.

ÇEKİMLER LAZER ODASINDA YAPILDI

Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.

MÜDÜRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. C.Ö; 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini, denetim saatinde olaydan haberdar olduğu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti. Denetimin ardından Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği tıp merkezinin faaliyetleri durdurdu.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kararda şöyle denildi: "15 Şubat 2008 tarih ve 267788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği'nin 37/2 maddesi kapsamında (Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.) Tıp Merkezi'nin tamamının mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulması hususunu uygundur"



