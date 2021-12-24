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  4. Son dakika! TIRPAN operasyonundan yeni detay: Samuray kılıcı ele geçirildi

Son dakika! TIRPAN operasyonundan yeni detay: Samuray kılıcı ele geçirildi

24.12.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre bu sabah 27 ilde eş zamanlı olarak başlatılan TIRPAN operasyondan yeni detaylar geldi. Operasyonunun Muğla ayağında 16 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen samuray kılıcı dikkat çekti.

Son dakika! TIRPAN operasyonundan yeni detay: Samuray kılıcı ele geçirildi

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' adlı operasyon başlatıldı.

Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun Muğla ayağında bu sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı.

SON DAKİKA | 27 ilde organize suç örgütlerine "TIRPAN" operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltıSON DAKİKA | 27 ilde organize suç örgütlerine "TIRPAN" operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 16'sını gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerin ev, iş yerleri ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 samuray kılıcı, 1 muşta, 50 tüfek fişeği, 20 senet ile 1 tapu ele geçirildi. Firari diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Gözaltı
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