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SON DAKİKA | 27 ilde organize suç örgütlerine "TIRPAN" operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

24.12.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 27 ilde organize suç örgütlerine yönelik olarak "TIRPAN" kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 389 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 27 ilde organize suç örgütlerine "TIRPAN" operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, 27 ilde organize suç örgütlerine yönelik "TIRPAN" operasyonu başlatıldı. 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 389 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

21 MAYIS'TA SAHİL RÜZGARI, 5 EKİM'DE SAHİL RÜZGARI -2 OPERASYONU DÜZENLENMİŞTİ

KOM ekiplerince, 21 Mayıs tarihinde turizm sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, 5 Ekim tarihinde turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 kod adlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 357 hedef şüpheli şahsa işlem yapılmıştı.

Son Dakika: 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

27 İLDE TIRPAN OPERASYONU

Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplumda insanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik; TIRPAN kod adlı operasyon başlatıldı.

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389 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Operasyon; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde;
Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı ve yakalama kararı verilen toplam 389 şüpheli şahsa yönelik olarak gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İçişleri Bakanlığı
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