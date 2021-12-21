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  4. SON DAKİKA | TOGG'un yeni logosuyla ilgili yeni gelişme! Otomobil üzerinde ilk kez görüldü

SON DAKİKA | TOGG'un yeni logosuyla ilgili yeni gelişme! Otomobil üzerinde ilk kez görüldü

21.12.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG'la ilgili son dakika haberi gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni logosu tanıtılan TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Tasarımında Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesinin simgelendiği TOGG'un yeni logosu ilk kez yerli otomobilin üzerinde görüldü. İşte yerli otomobil TOGG ve yeni logosuyla ilgili son dakika bilgileri...

Son Dakika Haberi: Marka isminin ardından logosunu da belirleyen TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahneye çıkacak olan TOGG'un yeni logosu ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.

TOGG'UN YENİ LOGOSUNUN ANLAMI

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda TOGG'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

TOGGG

TOGG'UN YENİ LOGOSU OTOMOBİL ÜZERİNDE

Togg'un Twitter hesabından "#YenilikŞimdi" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni logo ilk kez otomobilin üzerinde görüldü.

TARİH BELLİ OLDU! TOGG İLK KEZ ULUSLARARASI SAHNEDE

Öte yandan Togg, 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.

TOGG

Son Dakika: TOGG'un paylaşımı heyecanlandırmıştı! Yeni logoyu duyurdularTOGG'un paylaşımı heyecanlandırmıştı! Yeni logoyu duyurdular


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yerli otomobil
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