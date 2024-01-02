Son Dakika | Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı! O anlar böyle görüntülendi: Uçakta 400'den fazla yolcu vardı

Son dakika haberine göre, Japonya Havayolları Sözcüsü: Tokyo Haneda Havalimaını'nda yanan uçak 300'den fazla yolcu taşıyordu. Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarıldı. Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer alıyor.

Japon Airlines Airbus A350 uçağının Japonya sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Uçağın, Shin Chitose Havalimanı'ndan, Haneda'ya sefer düzenlediği aktarıldı.

367 YOLCU 12 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir yangının patlama ile başladığı görülüyor.

CNN International'da yer alan habere göre, uçağın hareket ettiği anda alevler içinde kaldığı, yolcuların uçağın acil durum kaydıraklarını kullanarak kaçtığı iddia edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarılmıştı.

Uçaktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.







