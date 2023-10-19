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SON DAKİKA | Toplantıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı, Biden'a bu söylenmiş! İsrail duyurdu: 'Hazırlıklar tamamlandı'

19.10.2023 07:01 | Son Güncelleme:
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İsrail'in hastane katliamına dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı. Öte yandan İsrail devlet televizyonu kara harekatı hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Toplantıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı, Biden'a bu söylenmiş! İsrail duyurdu: 'Hazırlıklar tamamlandı'

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hastane katliamı sonrasında dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken kara harekatı hazırlıklarının tamamlandığı aktarıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı toplantıda kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği ortaya çıktı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu. İşte dakika dakika ayrıntılar....

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06.00

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aralarında sağlık personeli, hastalar, yaralılar, mülteci nüfusun da bulunduğu 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze hastanesine yönelik saldırı uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur."

Dünyanın barışı kabul ettirmesi gerektiğini vurgulayan Petro, "Zincirin en zayıf halkası olan Filistinli sivil halka yönelik saldırının hiçbir etik ve ahlaki temeli yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesini de üzüntüyle karşıladığını belirten Petro, "Gazze için insani koridor sağlanması çabasına karşı çıkan tek ülkenin ABD olması çok talihsiz bir durum." ifadesini kullandı.

04.00

ABD'DE 'İSRAİL' İSTİFASI

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağında yayımladığı mektupla açıkladı.

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Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

03.00

"KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

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Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

02.00

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI! BIDEN'A BUNU SÖYLENMİŞ

İsrail Kanal 12 televizyonunda, Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı.

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İsrail'in Gazze'deki Filistinli gruplara ezici bir zafer elde etmemesi durumunda Tel Aviv'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği aktarılan Biden'ın ise Kabine'ye, "ABD'nin Gazze'de İsrail'in herhangi bir kara harekatına destek olacağı" sözünü verdiği vurgulandı.

Savaş Kabinesi üyelerinin Biden'a mutlak zafer dışında Tel Aviv'in bölgedeki stratejik önemini kaybetmesinin yanı sıra Hamas'ın sürpriz saldırısı öncesinde çok tartışılan; "Suudi Arabistan ile normalleşme" konusunda stratejik hamleler yapma yetisini de yitireceği ifade edildi.

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.

01.00

BIDEN DUYURDU! GAZZE'YE 20 KAMYONLUK YARDIM

AP'nin haberine göre Biden, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sisi'nin başlangıç olarak yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye gitmesi için sınırı açmayı kabul ettiğini belirtti.

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Biden, insani yardımlara Hamas'ın el koyması durumunda "bunların sona ereceğini" ifade etti. Beyaz Saray yetkilileri de insani yardımların en erken yarın gitmeye başlayacağını kaydetti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Sisi, telefon görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasındaki işbirliği konusunu ele aldı.

İki lider, Birleşmiş Milletlerin insani yardım çağrısına "acil ve güçlü" şekilde yanıt verilmesinin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Orta Doğu'da istikrarın korunması ve çatışmaların kızışmasının önlenmesi için bölgede kalıcı barışın sağlanması konusunda anlaşan Biden ve Sisi, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığa olan bağlılıklarını bir kez daha yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Joe Biden Gazze

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