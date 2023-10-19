SON DAKİKA | Toplantıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı, Biden'a bu söylenmiş! İsrail duyurdu: 'Hazırlıklar tamamlandı'

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hastane katliamı sonrasında dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken kara harekatı hazırlıklarının tamamlandığı aktarıldı. ABD Başkanı Joe Biden 'ın katıldığı toplantıda kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği ortaya çıktı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu. İşte dakika dakika ayrıntılar....

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesini de üzüntüyle karşıladığını belirten Petro, "Gazze için insani koridor sağlanması çabasına karşı çıkan tek ülkenin ABD olması çok talihsiz bir durum." ifadesini kullandı.

Dünyanın barışı kabul ettirmesi gerektiğini vurgulayan Petro, "Zincirin en zayıf halkası olan Filistinli sivil halka yönelik saldırının hiçbir etik ve ahlaki temeli yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Aralarında sağlık personeli, hastalar, yaralılar, mülteci nüfusun da bulunduğu 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze hastanesine yönelik saldırı uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

04.00

ABD'DE 'İSRAİL' İSTİFASI

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağında yayımladığı mektupla açıkladı.

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.