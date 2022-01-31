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  4. Son dakika: Trabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklama! Sahnedeki sözleri olay olmuştu

Son dakika: Trabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklama! Sahnedeki sözleri olay olmuştu

31.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Trabzon'da gerçekleşen toplu açılış töreninde sahneye çıkan küçük çocuğun sözleri gündem yarattı. Tepkiler peş peşe gelirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Böylesi çirkin bir istismarı siyasi tarihimizde görmedik, duymadık. Tertemiz çocuk kalplerine, kin ve nefret tohumlarının ekilmesini asla ama asla kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trabzon'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplu açılış törenine küçük bir çocuk damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören sonunda sahneye çağırdığı çocuk, mikrofonu alarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Kemal kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin" dedi.

TRABZON'DAKİ ÇOCUKLA İLGİLİ KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ

Görüntü sosyal medyada tartışma konusu olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir tweet ile "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun" çağrısında bulundu.

BAKAN SOYLU: ÇOCUKTAN AL HABERİ

Bu eleştirilerin ardından sahnede bulunan isimlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da şöyle yazdı: "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'

DASD

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: "SİYASİ TARİHİMİZDE GÖRMEDİK, DUYMADIK"

CHP tarafından konuyla ilgii yeni açıklama ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

MYK gündemiyle ilgili Basın Toplantısında konuşan Öztrak şu ifadeleri kullandı;

"Dün, bu kin ve nefretin vücut bulmuş hali, çocuklarımıza da musallat oldu. 10 yıldır yattığı hapisten babasını kurtarmak için kendisinden yardım isteyen bir çocuğumuzu kullandı. Koltuğunu korumak için, küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü gösterdi. Böylesi çirkin bir istismarı siyasi tarihimizde görmedik, duymadık. Kin ve nefret şeytanidir, sevgi ve hoşgörü Rahmanidir. Bu nedenle tertemiz çocuk kalplerine kin ve nefret tohumlarının ekilmesini asla ama asla kabul edemeyiz.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da çağırdığı çocuk Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da çağırdığı çocuk Kılıçdaroğlu için "Bay Kemal! O adam hain" dedi sosyal medyada olay oldu

"BU NEFRET DİLİNİ SANDIKTA KOPARACAĞIZ"

Koltuğunu kaybetme korkusuyla nefretten, kinden, hınçtan medet uman, siyaseten meflûç bir zihniyetin elinden, çocuklarımızın tertemiz beyinlerini, yüreklerini mutlaka ama mutlaka kurtarmak zorundayız. Milletimizle birlikte bu nefret dilini, sandıkta koparacağız.

"KANAL DEĞİŞTİRİN"

Ama sandık gelene kadar da ailelerimizden bir istirhamımız var. Bu kin ve nefretin, evlerinize, çocuklarınızın tertemiz dimağına ulaşmasına izin vermeyin. Kin ve nefret tohumlarının televizyonlardan, radyolardan sızarak çocuklarımızın akıllarını karıştırmasına fırsat tanımayın. Ebeveyn kontrolünü elden bırakmayın. O kibirli ses televizyondan duyulduğunda, o kibirli yüz ekranda görüldüğünde kanal değiştirin.

COCUK

Çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyin. Çocuklarımıza sevgi ve hoşgörüyü öğretin. Çünkü bu toprakların inancında; Sevgi; acıyı bal, Bakırı ise altın eder. Artık açıkça görülüyor ki, Yeniden seçilme umudunu yitiren sarayın kibirlisi, kin ve nefret söylemlerini baskıyı daha da artırmaya kararlı. Kalpleri daha da dağıtarak akılların birleşmesini engellemeye çalışacak.

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Trabzon Faik Öztrak CHP

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