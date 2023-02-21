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  4. SON DAKİKA | Tsunami uyarısına açıklık getirildi... Hatay'daki deprem sonrası AFAD'dan yeni açıklama!

SON DAKİKA | Tsunami uyarısına açıklık getirildi... Hatay'daki deprem sonrası AFAD'dan yeni açıklama!

21.02.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin ardından AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün akşam verilen 'tsunami' uyarısına açıklık getirdi. Şimdiye kadar gerçekleşen artçı depremlerin sayısının 7 bin 242 olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | Tsunami uyarısına açıklık getirildi... Hatay'daki deprem sonrası AFAD'dan yeni açıklama!

Son dakika: Kahramanmaraş ve Hatay'da iki hafta arayla gerçekleşen depremlerle ilgili AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Dün akşam 6.4'lük deprem sonrası sahil kesimi için verilen tsunami uyarısına açıklık getiren Tatar, uygulamanın son derece normal ve rutin olduğunun altını çizdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar'ın açıklamaları şöyle;

SON DAKİKA: TSUNAMİ UYARISINA AÇIKLIK GETİRDİ

"Dün akşam yapılan tsunami uyarısı son derece rutin ve normal! Bu uyarıyı yapmakla sorumlu kurum Kandilli Rasathanesi'dir. Biz de bunu duyurmak zorundayız.

"ARTÇI HASARLI BİNALARDA SARSINTILAR YIKIMA NEDEN OLABİLİR"

Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı."

Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı. Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı.

'ARTÇI SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ'

Hatay Defne'deli deprem Antakya faydadan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.

Ayrıntılar geliyor...


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