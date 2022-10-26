SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı! Evindeki aramada 'Dağın Ardından Bakmak' kitabı ve kalaşnikof mermisi dikkat çekti

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından, soruşturma başlatılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

'GÖREVDEN ALINSIN' TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

TABANCA VE KALAŞNİKOF MERMİSİ ÇIKTI

İHA'nın haberine habere göre Fincancı'nın bulunduğu adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi.

'DAĞIN ARDINDAN BAKMAK' KİTABI DİKKAT ÇEKTİ

TRT Haber muhabiri Hamza Çiftçi, Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik gerçekleşen o operasyona ait görüntüleri ve aramada ele geçirilenlerin fotoğraflarını paylaştı. Söz konusu paylaşımda 'Dağın Ardından Bakmak' isimli terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kitap dikkat çekti.

FİNCANCI'NIN AVUKATI: BİZ İFADEYE ÇAĞRILMASINI BEKLERKEN GÖZALTINA ALINDI

Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, TTB avukatlarından aldığı bilgiyi İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta aktardı. Çelik şunları söyledi:

"Şu an Şebnem Korur Fincancı'nın İstanbul'daki evinde arama yapıldığını öğrendik. Fincancı yurt dışındaydı, döndü ve ifade vermek için başvurdu avukatlarıyla. 'Perşembe akşamı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bilgisini alır almaz, cuma günü giderek bir dilekçe verdik. Katibe telefonlarımızı bıraktık ve başsavcılıktan da ifadeye çağrılacağı bilgisini aldık. Biz ifadeye çağrılmasını beklerken evine bir baskınla gözaltına alındı Şebnem Hoca. Biz de şu anda İstanbul'a hakaret ediyoruz' dediler konuştuğum avukatlar."

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Fincancı, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.

ERDOĞAN: HEM BU KİŞİYLE, HEM BU KURUMLA İLGİLİ ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fincancı'nın tepki çeken açıklamalarıyla ilgili "Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Hem bu kişiyle, hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak. Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdik. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

301. MADDE DEVREYE GİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fincancı ile ilgili soruşturmayla alakalı olarak "TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2'nci maddesi kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatıldı" denilmişti.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Terör örgütünün sözde yayın organına konuşan Fincancı, öldürülen teröristlerin cesetlerini incelediğini belirterek, "Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



