HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı! Evindeki aramada 'Dağın Ardından Bakmak' kitabı ve kalaşnikof mermisi dikkat çekti

SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı! Evindeki aramada 'Dağın Ardından Bakmak' kitabı ve kalaşnikof mermisi dikkat çekti

26.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da bu sabah gözaltına alındı. Korur'un evinde arama yapıldığı öğrenildi. Adreste yapılan aramalarda ise, 'Dağın Ardından Bakmak' isimli 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından, soruşturma başlatılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

'GÖREVDEN ALINSIN' TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

3

TABANCA VE KALAŞNİKOF MERMİSİ ÇIKTI

İHA'nın haberine habere göre Fincancı'nın bulunduğu adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi.

merı

'DAĞIN ARDINDAN BAKMAK' KİTABI DİKKAT ÇEKTİ

TRT Haber muhabiri Hamza Çiftçi, Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik gerçekleşen o operasyona ait görüntüleri ve aramada ele geçirilenlerin fotoğraflarını paylaştı. Söz konusu paylaşımda 'Dağın Ardından Bakmak' isimli terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kitap dikkat çekti.

kıtap

FİNCANCI'NIN AVUKATI: BİZ İFADEYE ÇAĞRILMASINI BEKLERKEN GÖZALTINA ALINDI

Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, TTB avukatlarından aldığı bilgiyi İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta aktardı. Çelik şunları söyledi:

"Şu an Şebnem Korur Fincancı'nın İstanbul'daki evinde arama yapıldığını öğrendik. Fincancı yurt dışındaydı, döndü ve ifade vermek için başvurdu avukatlarıyla. 'Perşembe akşamı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bilgisini alır almaz, cuma günü giderek bir dilekçe verdik. Katibe telefonlarımızı bıraktık ve başsavcılıktan da ifadeye çağrılacağı bilgisini aldık. Biz ifadeye çağrılmasını beklerken evine bir baskınla gözaltına alındı Şebnem Hoca. Biz de şu anda İstanbul'a hakaret ediyoruz' dediler konuştuğum avukatlar."

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Fincancı, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.

hfg

ERDOĞAN: HEM BU KİŞİYLE, HEM BU KURUMLA İLGİLİ ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fincancı'nın tepki çeken açıklamalarıyla ilgili "Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Hem bu kişiyle, hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak. Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdik. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

301. MADDE DEVREYE GİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fincancı ile ilgili soruşturmayla alakalı olarak "TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2'nci maddesi kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatıldı" denilmişti.

11

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Terör örgütünün sözde yayın organına konuşan Fincancı, öldürülen teröristlerin cesetlerini incelediğini belirterek, "Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

MSB'den kimyasal silah iddialarına sert yanıt! MSB'den kimyasal silah iddialarına sert yanıt!

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat hakkında skandal iddia: Kısa etek giyilmesini isterdiAvukat hakkında skandal iddia: Kısa etek giyilmesini isterdi
Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezasıEşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası
İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktıİmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı şebnem korur fincancı

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.