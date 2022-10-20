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  4. SON DAKİKA | MSB'den kimyasal silah iddialarına sert yanıt! 'Ahlak dışı bir terör çırpınışı'

SON DAKİKA | MSB'den kimyasal silah iddialarına sert yanıt! 'Ahlak dışı bir terör çırpınışı'

20.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Selahattin Demirtaş ve Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iddialarına çok sert yanıt geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır" denildi.

SON DAKİKA | MSB'den kimyasal silah iddialarına sert yanıt! 'Ahlak dışı bir terör çırpınışı'

Son dakika haberine göre Türkiye'yi kimyasal silah kullanmakla suçlayan Selahattin Demirtaş ve Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın iddialarına ilişkin MSB'den çok sert bir açıklama geldi.

AHLAK DIŞI BİR TERÖR ÇIRPINIŞI

MSB'den gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır.

"ENVANTERİMİZDE YASAKLI SİLAHLAR BULUNMAMAKTADIR"

Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır."

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Kimyasal silah son dakika msb

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