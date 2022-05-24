Son Dakika: Tüm okullar kapatıldı... ABD'de ilkokula korkunç saldırı! 14 öğrenci, 1 öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi: ABD’deki ilkokula yönelik korkunç saldırı Teksas eyaletinde meydana geldi. Eyaletteki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 14 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken hakkında bir detay paylaşılmadı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.

Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda en az 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, aralarında 45 yaşında bir yetişkinin de bulunduğu 13 kişinin de yaralı olarak Uvalde Memorial Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

TÜM OKULLAR KAPATILDI

Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi. (AA)





