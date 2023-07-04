HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Türkiye'de kızamık salgını var mı? Bakan Koca İstanbul'daki vakalara dikkat çekti! Oran verip açıkladı: Ağırlıklı olarak...

Son dakika | Türkiye'de kızamık salgını var mı? Bakan Koca İstanbul'daki vakalara dikkat çekti! Oran verip açıkladı: Ağırlıklı olarak...

04.07.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesinin gündeme gelmesiyle ilgili yeni açıklamada bulundu. Koca, daha önce yaptığı bir konuşmasındaki sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Koca ayrıca yerli aşı üretiminde son gelişmelere dair de bilgi verdi. Öte yandan gündemdeki kızamık vakalarının salgına dönüşüp dönüşmediğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da" dedi.

Son dakika haberi: Dünkü kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Koca 'kızamık salgını' iddialarına ilişkin "Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor" diye konuştu. Vatandaşlara çocuklarına aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Bakan Koca, vakaların "kontrol altında" olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KAYNAKLARINDAN, SURİYELİ ÇALIŞAN HERHANGİ BİR DOKTOR VEYA HEMŞİREYE HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENMESİ SÖZ KONUSU DAHİ DEĞİL"

"4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesine" yönelik bir soru üzerine Koca, bugünlerde 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi durumunun yeniden gündem yapıldığını, iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtılarak servis edildiğini kaydetti.

Bu konuşmanın, yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattıkları bir konuşma olduğunu aktaran Koca, Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki giderlerin, Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını hatırlattı.

Göçmen Sağlığı Merkezleri'nin sadece yabancılara, ağırlıklı olarak da Suriyelilere hizmet ettiğini belirten Fahrettin Koca, şunları ifade etti:

"Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz hem Suriyeli olan sağlık çalışanıyla göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz, Avrupa Birliği fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz. Bu da yabancılara, Avrupa Birliği misyonlarına özellikle anlatılmaya çalışıldı. Bizim üzerimizdeki bu yükü, sağlık hizmetini bu şekilde yaparak, sistemi iyileştirdiğimizi anlatıyoruz. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar."

"AŞIDA YERLİLEŞME ORANI YÜKSELECEK"

Bakan Koca, "yerli aşı üretimine" ilişkin bir soruya ise "Hıfzıssıhha merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabı devam ediyor. Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86'sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere." yanıtını verdi.

thumbs_b_c_18c6875d7634ec704b83aeba37ca9063

Hıfzıssıhha merkezi tamamlanıp devreye girdiğinde aşıda yerlileşme oranının hızla yükseleceğine işaret eden Koca, Türkiye'nin yıllar sonra yeniden aşı üretebileceğini Turkovac ile gösterdiğini, bunun devamının bağışıklama programındaki aşıların üretilerek geleceğini söyledi.

"KIZAMIK VAKALARININ YÜZDE 86'SI İSTANBUL'DA"

"Kızamık salgını iddialarının" hatırlatıldığı Bakan Koca, "Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

sfasf

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."

Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması: 'Meclis tatile girmeden önce...' Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması: 'Meclis tatile girmeden önce...'

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, Atıcı'nın görevine son verdiKılıçdaroğlu, Atıcı'nın görevine son verdi
Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...
Faciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attıFaciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı
Anahtar Kelimeler:
kızamık Fahrettin Koca salgın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.