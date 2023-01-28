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Son dakika! Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı: Irkçı tacizler ve saldırılar karşısında...

28.01.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat edecek vatandaşlar için bir mesaj yayınladı. Son zamanlarda yaşananlara dikkat çeken bakanlık, "Olabilecek ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurun." uyarısında bulundu.

Son dakika! Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı: Irkçı tacizler ve saldırılar karşısında...

Son dakika haberi: Hem ABD hem Avrupa'da son zamanlarda yaşanan saldırılar Dışişleri Bakanlığını harekete geçerdi. Bakanlık, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığının ABD için yaptığı uyarı şu şekilde;

Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD’nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir. Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında fayda görülmektedir.

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Dışişleri Bakanlığının Avrupa ülkeri için uyarısı şu şekilde;

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında fayda görülmektedir.

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa abd

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