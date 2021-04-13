Son Dakika: Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin yeni yol haritasının belirleneceği toplantı, saat 15.25'te başlarken, alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda, Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, tüm Türkiye'nin 'dinlendirilmesi' formülü ele alınacak.

Alınması beklenen olası tedbirler arasında bir aylık dönemde toplu ziyaretlerin yasaklanması, özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla seyahat kısıtlamasının getirilmesi, kafe ve restoranlarda paket servis hizmeti vermesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği gibi konuların yer aldığı belirtildi.





