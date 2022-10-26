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Son dakika: Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiası çok konuşulmuştu! Putin'den 'dünya savaşı' göndermesi: Planlardan haberdarız

26.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiası dünya gündemini sarsmıştı. Rusya, iddiayı uluslararası görüşmelerde dillendirerek dünyaya duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak "Ukrayna'nın planlarından haberdarız" derken açıklamasındaki 'dünya savaşı' göndermesi dikkat çekti.

Son dakika: Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiası çok konuşulmuştu! Putin'den 'dünya savaşı' göndermesi: Planlardan haberdarız

Son dakika haberi: Putin'den çok konuşulacak bir 'kirli bomba' açıklaması geldi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gelen açıklamada Putin'in dünya savaşına gönderme yapması tedirginlik yarattı.

RUSYA, KİRLİ BOMBA İDDİASINI İNGİLTERE VE FRANSA'YA ANLATTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde 'kirli bomba' iddiasını dile getirmişti. Şoygu, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı, ‘kirli bomba’ kullanarak bir provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek endişelerini anlatmıştı.

UKRAYNA'DAN YANIT: GENELDE BAŞKALARINI KENDİ PLANLARIYLA SUÇLARLAR

Rusya'nın iddiasına yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, iddiayı “tehlikeli” ve “saçma” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Rusya’nın ’kirli bomba’ kullanmayı planladığı iddia edilen Ukrayna hakkındaki yalanları tehlikeli olduğu kadar saçma da. Birincisi, Ukrayna kararlı bir NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) üyesidir. Ne ’kirli bomba’mız var ne de almayı planlıyoruz. İkincisi, Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar.”

PUTİN'DEN ÇARPICI MESAJ: DÜNYA ÇAPINDA ÇATIŞMA POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

İddialar gündemdeki yerini korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tartışmalara dahil oldu.

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Rusya Taktik Nükleer Güçleri'nin tatbikatı sırasında açıklama yapan Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı iddiasıyla ilgili "planlarından haberdarız" dedi.

Rus lider ayrıca "Dünya çapında ve bölgede çatışma potansiyeli çok yüksek" ifadesini kullandı.

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak... Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak...
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KİRLİ BOMBA NEDİR?

Kirli bomba olarak adlandırılan silahlarda radyoaktif maddeler bulunuyor.

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rusya ukrayna

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