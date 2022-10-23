HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor! Telefonda uyardı: 'Kirli bomba' kullanarak...

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor! Telefonda uyardı: 'Kirli bomba' kullanarak...

23.10.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya, Rusya tarafından Ukrayna’yla ilgili ortaya atılan bir iddiayı konuşuyor. İddiaya göre; Ukrayna, ‘kirli bomba’ kullanacak ve bunu Rusya’ya karşı provokasyon haline getirecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın Rusya’ya karşı, ‘kirli bomba’ kullanarak bir provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürdü. Şoygu, telefon görüşmelerinde endişelerinden bahsetti.

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor! Telefonda uyardı: 'Kirli bomba' kullanarak...

Rusya-Ukrayna savaşı son dönemde yeniden birbirinden sıcak gelişmelerle üst seviyelere tırmandı. Nükleer silah kullanımına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken Rusya'dan Ukrayna ile ilgili ortaya atılan bir iddia, tüm dünyada gündem oldu. Dünya gündemini çalkalayan iddiaya göre, Ukrayna “kirli bomba” (radyoaktif madde içeren bomba) kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleyecek. Rusya, İngiltere ve Fransa ile görüşecek bu iddialara ilişkin endişelerini belirtti. İşte detaylar...

"KİRLİ BOMBA KULLANARAK..."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleyeceğine yönelik iddialar ile ilgili İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şoygu’nun Lecornu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu arasında telefon görüşmesi yapıldı. İstikrarlı bir şekilde daha da kontrolsüz bir tırmanış eğilimi gösteren Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşına Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanarak muhtemel provokasyonlarına dair endişelerini dile getirdi" denildi.

thumbs_b_c_4562fea9f6f2a12da0ba3d84342facdd

"ENDİŞEYİ DİLE GETİRDİ"

Şoygu’nun Wallace ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada ise, "Ukrayna’daki durum ele alındı. Şoygu, İngiliz mevkidaşına Kiev tarafından muhtemel bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Rusya'da savaş uçağı yerleşim yerine düştüSon dakika: Rusya'da savaş uçağı yerleşim yerine düştü

ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu görüşmelerin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu ve Austin’in Ukrayna’daki durumu ele aldıkları ifade edildi. En son 21 Ekim’de görüşen Şoygu ve Austin, bir hafta içinde 2’nci telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

ŞOYGU DAHA ÖNCE MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de telefon görüşmüş, Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanarak provokasyon yapma ihtimaline karşı endişelerini Bakan Akar’a iletmişti. (İHA/AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 bin tondan fazla yakıt vardı! Rus füzeleri...100 bin tondan fazla yakıt vardı! Rus füzeleri...
İki çocuk annesi kadının feci sonu! Başından vurulmuş halde...İki çocuk annesi kadının feci sonu! Başından vurulmuş halde...
Ülkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyorÜlkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna bomba Rusya Ukrayna savaşı

En Çok Okunan Haberler

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.