Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor! Telefonda uyardı: 'Kirli bomba' kullanarak...

Rusya-Ukrayna savaşı son dönemde yeniden birbirinden sıcak gelişmelerle üst seviyelere tırmandı. Nükleer silah kullanımına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken Rusya'dan Ukrayna ile ilgili ortaya atılan bir iddia, tüm dünyada gündem oldu. Dünya gündemini çalkalayan iddiaya göre, Ukrayna “kirli bomba” (radyoaktif madde içeren bomba) kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleyecek. Rusya, İngiltere ve Fransa ile görüşecek bu iddialara ilişkin endişelerini belirtti. İşte detaylar...

"KİRLİ BOMBA KULLANARAK..."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleyeceğine yönelik iddialar ile ilgili İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şoygu’nun Lecornu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu arasında telefon görüşmesi yapıldı. İstikrarlı bir şekilde daha da kontrolsüz bir tırmanış eğilimi gösteren Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Sergey Şoygu, Fransız mevkidaşına Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanarak muhtemel provokasyonlarına dair endişelerini dile getirdi" denildi.

"ENDİŞEYİ DİLE GETİRDİ"

Şoygu’nun Wallace ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada ise, "Ukrayna’daki durum ele alındı. Şoygu, İngiliz mevkidaşına Kiev tarafından muhtemel bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu görüşmelerin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu ve Austin’in Ukrayna’daki durumu ele aldıkları ifade edildi. En son 21 Ekim’de görüşen Şoygu ve Austin, bir hafta içinde 2’nci telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

ŞOYGU DAHA ÖNCE MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de telefon görüşmüş, Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanarak provokasyon yapma ihtimaline karşı endişelerini Bakan Akar’a iletmişti. (İHA/AA)

