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Nefesler tutuldu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları... 'Dünya cevap vermeli'

24.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşında gerilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın nükleer bomba kullanma hazırlığında olduğu belirtilmişti. Rusların bu açıklamasına karşılık Ukrayna Savunma Bakanı'ndan sert bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba)" fikrinin kendilerine iğrenç geldiğini belirtti ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını ülkesine göndermesini istedi.

Nefesler tutuldu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları... 'Dünya cevap vermeli'

Rusya'dan yapılan açıklama ortalığı karıştırdı. Ukrayna'nın nükleer bomba kullanma hazırlığında olduğunu iddia eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dünyayı tedirgin etti.

'DÜNYA, RUSYA'NIN NÜKLEER ŞANTAJINA CEVAP VERMELİ'

Konuyla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapeşte Memorandumu'nun 4. paragrafına uyulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ise ortak açıklama yaparak, Rusya'nın, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

'RUSYA, UKRAYNA'DAKİ İNSANLARI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR'

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından görüntülü mesaj paylaşarak savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirmişti. Rusya'nın Ukrayna'daki insanları yok etmeye çalıştığını söyleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya'nın ölüm ve yıkım getirdiği her yerde normal hayata dönüyoruz. Bu tam olarak Ukraynalıları ilgilendiriyor. Ukrayna'nın olduğu yerde hayat asla durmaz. Ama Rusya nereye giderse gitsin, arkasında toplu mezarlar, işkence kampları, yıkılan şehirleri ve köyleri, mayınlı arazileri, yıkılan altyapıları ve doğal afetleri bırakıyor."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını ve nükleer tehdit konusunu ele aldığını, kimsenin Rusya'ya inanmadığını dile getiren Zelenskiy, "Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki radyasyon felaketi ile ilgili şantaj yapan Rusya'ydı. Bu, Rus füzelerinin özellikle Ukrayna nükleer tesisleri üzerindeki yörüngesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, Rus güçlerini, kontrol ettikleri Herson bölgesindeki Kakhova Barajına mayın döşemekle ve Ukrayna'da yasak silahları kullanmakla suçlayarak, "Artık dünyanın (Rusya'ya) mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

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Rusya Ukrayna savaş nükleer bomba

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