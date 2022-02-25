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  4. Son dakika: Ukraynalı lider Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirme' çağrısı! Putin'den jet yanıt

Son dakika: Ukraynalı lider Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirme' çağrısı! Putin'den jet yanıt

25.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı bitirme çağrısı yaptı. Zelenskiy yaptığı yeni açıklamada "Müzakere masasına oturalım" diye konuştu. Moskova'dan söz konusu çağrı sonrası jet yanıt geldi. Putin yaptığı açıklamada "Rusya, üst düzey müzakereye hazır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ukraynalı lider Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirme' çağrısı! Putin'den jet yanıt

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu. Rus tanklarının başkent Kiev'e girmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Zelenskiy "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" dedi.

SON DAKİKA | ZELENSKİY: AVRUPA'YA KARŞI SAVAŞIN BAŞLANGICIDIR

Zelenskiy, açıklamasının devamında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

ASDS

PUTİN'DEN UKRAYNA'NIN ÇAĞRISINA JET YANIT

Zelenskiy'nin 'müzakere çağrısı sonrası Rusya lideri Putin'den açıklama geldi. Putin, "Rusya, üst düzey müzakereye hazır" ifadelerini kullandı.

PUTIN

"YALNIZ SAVAŞIYORUZ"

Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Ukrayna'daki tüm büyük şehirler, Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen yine de Ukrayna'nın kontrolü altında. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz" dedi.

KIEV

RUSYA'NIN İLK HEDEFİ ZELENSKİY Mİ?

Diewnişe devam edeceklerinin altını çizen Bodnar, Rus güçlerinin ana hedefinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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"İkinci hedefleri ise Cumhurbaşkanı'mızın ailesi. Aklı başında modern hangi insan başka bir devletin Cumhurbaşkanı'nın ailesini nasıl hedef alsın? Ukrayna'da böyle bir savaş gerçekleştiren, kesinlikle aklı başında ve sağlıklı bir adam değil. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz. Mümkün olduğu sürece bu direnişe devam edeceğiz. Biz barış arayışlarına son vermiyoruz. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine ve Rusya'yı müzakere masasına geri döndüreceğin inanıyorum."

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
onu zamanında Amerika iş birliği yapmadan önce dusunecektin
işte avrupa ve abd müttefikliği... medeniyet ülkeleri birisi dur diyemiyor bu katliama yazık
madem savasmayacaksin neden kafa tuttun bastan kabul etseydin

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