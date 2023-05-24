HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

24.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklamasının ardından liderler arasında imzalanan mutabakat metni paylaşıldı. 7 maddenin yer aldığı metinde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve kaçakların en geç 1 yıl içinde ülkelerine geri gönderilmesine vurgu yapıldı. Ayrıca Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve 66. maddesiyle ilgili madde de dikkat çekti.

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika haberi: Sinan Oğan'ın ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna 4 günden az süre kala Ümit Özdağ'dan da merakla beklenen açıklama geldi. Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek mesajı geldi. İki lider sürdürdüğü temaslar sürecinde ortak protokol metni imzaladı.

Fw0_Yv4XwAcl2f5

SEÇİM SONRASI İŞ BİRLİĞİNİ DE KAPSIYOR

İşte o metin:

"Kapsam:

Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Amaç:

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

AA-20230524-31221090-31221089-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_ZAFER_PARTISI_GENEL_BASKANI_OZDAG_ILE_GORUSTU

ANAYASA VURGUSU

Temel İlkeler

  1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

  2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

SIĞINMACI VE KAÇAKLAR MADDESİ

  1. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

AA-20230524-31221090-31221088-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_ZAFER_PARTISI_GENEL_BASKANI_OZDAG_ILE_GORUSTU

TERÖRLE MÜCADELEDE 'DEVLET GÖREVLİLERİ ATAMASI' UYGULAMASI

  1. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

  2. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

  3. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

  4. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır."

1

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!
Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Ümit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Ümit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

Trafik sigortasında yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni uygulama

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

İlginizi Çekebilir

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.