Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika haberi: Sinan Oğan'ın ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna 4 günden az süre kala Ümit Özdağ'dan da merakla beklenen açıklama geldi. Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek mesajı geldi. İki lider sürdürdüğü temaslar sürecinde ortak protokol metni imzaladı.

SEÇİM SONRASI İŞ BİRLİĞİNİ DE KAPSIYOR

İşte o metin:

"Kapsam:

Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Amaç:

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

ANAYASA VURGUSU

Temel İlkeler

Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

SIĞINMACI VE KAÇAKLAR MADDESİ

Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

TERÖRLE MÜCADELEDE 'DEVLET GÖREVLİLERİ ATAMASI' UYGULAMASI