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  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde! Merakla beklenen açıklama öncesi Ümit Özdağ kapıda karşıladı

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde! Merakla beklenen açıklama öncesi Ümit Özdağ kapıda karşıladı

24.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs gününden bu yana Türkiye'nin seçim gündemine Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamaları damgasını vurdu. Sinan Oğan'ın çok konuşulan 2. tur kararının ardından Ümit Özdağ da kararını açıklamak üzere Kemal Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçmeden dakikalar önce Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkez binasında kapıda karşıladı.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde! Merakla beklenen açıklama öncesi Ümit Özdağ kapıda karşıladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması sonrası ATA İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek konusunda kararlarını ayrı ayrı aldı. Sinan Oğan'dan Erdoğan'a destek açıklaması geldi. Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürdürdüğü temaslar sonrası kararını verdi.

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KILIÇDAROĞLU, ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE

Kılıçdaroğlu, saat 10.30 sularında Özdağ'ı Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

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SON PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN 'BAKANLIK' MESAJI

Ümit Özdağ açıklamadan yaklaşık 2 saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat 11.00' işaret ederken "Söz, Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak ben yollayacağım" mesajını vermişti.

Ümit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım Ümit Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

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Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

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