SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde! Merakla beklenen açıklama öncesi Ümit Özdağ kapıda karşıladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması sonrası ATA İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek konusunda kararlarını ayrı ayrı aldı. Sinan Oğan'dan Erdoğan'a destek açıklaması geldi. Ümit Özdağ ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürdürdüğü temaslar sonrası kararını verdi.

KILIÇDAROĞLU, ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE

Kılıçdaroğlu, saat 10.30 sularında Özdağ'ı Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

SON PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN 'BAKANLIK' MESAJI

Ümit Özdağ açıklamadan yaklaşık 2 saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saat 11.00' işaret ederken "Söz, Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak ben yollayacağım" mesajını vermişti.