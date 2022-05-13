SON DAKİKA | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili yeni gelişme! Başvuru ve sınav tarihi belli oldu

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuru tarihlerinin belli olduğunu duyurdu. Bakan Özer "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SINAV TARİHİ DE BELLİ OLDU

Bakan Özer ayrıca, ilk kez düzenlenecek başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının 19 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

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