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  4. SON DAKİKA | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili yeni gelişme! Başvuru ve sınav tarihi belli oldu

SON DAKİKA | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili yeni gelişme! Başvuru ve sınav tarihi belli oldu

13.05.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Söz konusu haberi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

SON DAKİKA | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili yeni gelişme! Başvuru ve sınav tarihi belli oldu

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuru tarihlerinin belli olduğunu duyurdu. Bakan Özer "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SINAV TARİHİ DE BELLİ OLDU

Bakan Özer ayrıca, ilk kez düzenlenecek başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının 19 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanı son dakika haberi
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