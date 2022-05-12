Son dakika | Yeni anket sonuçları geldi! Oy oranları dikkat çekti: Erdoğan, 10 puan fark attı

Son dakika haberine göre siyasi partilerin seçim maratonu sürerken, bir yandan da araştırma şirketlerinin anket çalışmaları gelmeye devam ediyor. Ekonomik gelişmeler ve mülteci konusundaki tartışmalar sonrası partilerin ve siyasi liderlerin oy oranları merak edilirken, MetroPOLL araştırma, yeni anket sonuçlarını duyurdu. Yapılan çalışmada katılımcılara, 2023'te Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın seçime girmesi halinde, kime oy vereceği soruldu. Birinci turda verilen oylar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 40'ı aşarken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,2, Selahattin Demirtaş ise yüzde 15,2'de kaldı.

ANKETE GÖRE ERDOĞAN YENİDEN SEÇİLİYOR

Son ankette vatandaşa, "Gelecekte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda seçime Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş katılırsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde karşısında Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın aday olması halinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Yapılan son anketin sonuçlarına göre, ilk turda Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 30.2, Demirtaş ise yüzde 15.2 oranında oy alıyor. "Protesto oy" diyenlerin oranının yüzde 10,5 olarak kayda geçtiği ankette, kararsızların oranı yüzde 3.3, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7 olarak belirtildi.

AK PARTİLİ SEÇMEN, ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR

Araştırmada, ankete katılan vatandaşlara ayrıca "Bu pazar milletvekilliği seçimi olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Vatandaşların oy verdiği partiye göre Cumhurbaşkanı seçiminde desteklediği adaya ilişkin tablo oluşturulduğunda dikkat çeken grafik ortaya çıktı. Buna göre AK Partili seçmenin yüzde 97'si Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyecek.

MHP'DEN DEMİRTAŞ'A YÜZDE YÜZDE 8,4 OY

MHP'ye oy verenler ise yüzde 84 oranında Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. MHP'lilerin yüzde 8.4'ünün ise Demirtaş'ı desteklemesi anket verilerine yansıdı.

CHP'LİLERİN YÜZDE 20'Sİ BAŞKA İSİMLERE OY VERİYOR

CHP'li seçmenin yüzde 80'i genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımak istediğini belirtti. CHP'lilerin yüzde 9'u ise Demirtaş'a destek verdi. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen CHP'lilerin oranı ise 4.6'da kaldı.

SAADET'İN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ DÜŞÜK

Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlar, yüzde 42 oranında Kılıçdaroğlu'nu tercih etti. Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı görmek isteyen partililerin oranı ise yüzde 25.8 olarak kayda geçti.

İYİ PARTİLİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA YÜZDE 60, ERDOĞAN'A YÜZDE 11

İYİ Partiler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 60.3 oranında Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti. İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 11.8'i Erdoğan derken, yüzde 9.5'i Demirtaş dedi.

