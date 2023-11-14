Son dakika | Yeni göreviyle ilk kez kürsüde: CHP lideri Özgür Özel 'gölge kabine'nin detaylarını duyurdu! Hatay vurgusu dikkat çekti

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin başında genel başkan olarak ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının hemen başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlayıp "Önünde saygıyla eğiliyorum" diyen Özel'e salondaki partililer alkışlarla eşlik etti. CHP'nin gölge kabinesiyle ilgili de ilk kez detayları açıklayan Özel, "Erdoğan 18 atama yaptı, biri kadın. Bizim ise 9'u kadın 9'u erkek" dedi. Özel ayrıca depremin yıkıma uğrattığı Hatay için "Benim de şahsi meselemdir" vurgusuyla dikkat çekti.

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları:

Ülkemiz çok zor dönemden geçti. Tek adam rejiminin gitgide otoriterleştiği, hukukun rafa kalktığı dönemde 13 yıl boyunca partimizin genel başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı büyük mücadele vermiş, PKK terör örgütünün hedefi olmuş, linç girişime uğramış, Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometre hak hukuk adalet diyerek yürümüş, bana ve bu salondaki hepimize çok emeği olan genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlıyorum. Emekleri unutulmaz, kendisine vefamızı her zaman göstereceğiz. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum.

DİSK'in İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşünü takip ediyoruz, Ankara'da beraber yürüyeceğiz. Değiştireceğiz bu ülkenin kaderini. Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin, kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının, haklıyla haksız karşıya gelmişse haksızın, güçlüyle zayıf karşı karşıya gelmişse zayıfın yanında olacağız. Sadece tarafımızı belli etmeyeceğiz, taraf olacağız. Onlarla bir olacağız, söz veriyoruz.

Uçaktaki açıklamadan anlaşıldı ki Erdoğan, Yargıtay'a verdiği destekle, ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. Ben 15 Temmuz gecesinde kapalı meclisi açtıran, gelip mecliste koşturan, kürsüye çıkan ve kürsüden 'Seçilmiş ana muhalefet partisiyiz. Millet yeni bir görev verene kadar parlamentonun, demokrasinin ve hükümetin arkasındayız' demiş biri olarak söylüyorum: Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye kalkışırsa gerekirse biz tankın üstünde ona karşı dururuz. Ama bu darbe girişiminde meydanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakmayız, haddini bilsin!

Erdoğan Yargıtay'a destek verdi. Sen bindiğin dalı kesiyorsun, farkında değilsin. Anayasa'nın bir maddesine karşı çıkan kendi meşrutiyetine de karşı çıkar. Erdoğan aklını başına topla, kendi bindiğin dalı kesme. Sende Anayasa'yı değiştirecek bir sayı yok. Anayasayı hiçleştirecek bir göz de bizde yok. Seninle Anayasa'yı çiğneyecek bir göz varsa gözüm çıksın.

Yarın KKTC'nin 40. yıl dönümü. İlk ziyaretimizi yarın KKTC'ye gerçekleştireceğiz. İlk fırsatta ikinci ziyaretimizi de Azerbaycan'a gerçekleştireceğiz. Ben Genel Başkan olarak ziyaret edeceğim ve ilişkilerimiz olması gerektiği gibi olacak.25 Kasım'da da Bosna'da olacağım. Bundan sonra Balkanlarla ve Trakyalılarla, göçmenlerimizle birlikte olacağız.

Bu baba evinin kapıları herkese açık. Gelin baba evine güçlenelim, gelin kimsesizlerin kimsesi olalım, gelin baba evine hep birlikte bu güzel ülkenin yüzünü güldürelim. Bu güzel ülkeyi hep beraber Atatürk'ün dediği yere çıkalım. Büyük, zengin ve güçlü bir ülke için baba evi sizleri bekliyor.

Çok kötü niyetli bir yaklaşım var. Benim kurduğum bir cümleden, "Özgür Özel ön seçimden vazgeçti" diyorlar. Milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön seçim var. Belediye seçimlerinde mutlaka ve mutlaka mevcut belediye başkanımızı anketle ölçeceğiz, halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Değilse, yerine aday belirleyeceğiz. Aday belirlemede en çok kullanacağımız yöntem örgüt yönetimi olacak. Örgütümüz çoklu yarış derse mutlaka sandık koyacağız. Ön seçimden vazgeçtiğim beyanları tamamen asılsızdır.

'Zillet ittifakı' lafı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaşında, tecrübesinde birinin ağzından duymak beni mutlu etmiyor. MHP'nin genel başkanına bu yakışmaz. Zillet derseniz millet de size bir şeyler söyler ve hiç hoşunuza gitmez.

