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Özgür Özel’den Meral Akşener sorusuna yanıt: ‘Ben de şaşırdım’

14.11.2023 13:05 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de milletvekilleri ve il başkanlarıyla kapalı bir grup toplantısında buluştu. Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yapacağı görüşmeye dair ortaya atılan iddialara ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

Özgür Özel’den Meral Akşener sorusuna yanıt: ‘Ben de şaşırdım’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleri ve il başkanları ile kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında basına kapalı toplandı. Toplantıya 128 milletvekili ile 81 il başkanı katıldı. Genel Başkan Özgür Özel, açılış konuşmasının ardından toplantı salonundan ayrıldı. Özel, il başkanlarının bugün yapılacak grup toplantısına katılmak istediğini belirterek, "Öyle olunca il başkanlarımızla grubumuzu bir araya getirdik. Burada kendi aralarında bir tanışma değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Ardından hep beraber grup toplantısını izleyecekler. Ben açılışına katıldım. Şimdi basına açık grup toplantısına katılmak üzere odama geçiyorum. Grup başkanvekillerimiz, 81 il başkanımız ve 128 milletvekilimiz burada. Sayın Engin Altay ile Seyit Torun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) toplantısında ülkemizi temsil etmek için yurt dışında" diye konuştu.

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Kapalı grup toplantısında il başkanları ile parti grubunun tanıştığını aktaran Özel, "Daha herkes birbirini tanımadı. İl başkanları albümümüz, grup milletvekili albümümüz karşılıklı verildi. Bundan sonra birlik bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edecekler. Öğleden sonra il başkanları toplantısını genel merkezimizde yapacağız" dedi.

Özel, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geleceklerinin konuşulduğunun belirtilmesi üzerine, "Yok, ben de şaşırdım" cevabını verdi.

DHA

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